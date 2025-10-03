ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне още 2 часа отводняват кръстовището в Пловдив,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21421843 www.24chasa.bg

КМГ: Боксофисът на „Синята планета през илюминатора“ достигна 450 милиона юана

КМГ

1120
Филмът документира живота и работата на тайконавтите от мисията „Шънджоу-13" Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Боксофисът на китайския документален филм от Космоса „Синята планета през илюминатор" достигна 450 милиона юана. Той бе показан в редица страни като Великобритания, Пакистан, Нигерия и Мексико, привличайки голям интерес. Това съобщи КМГ.

Филмът документира живота и работата на тайконавтите от мисията „Шънджоу-13" Джай Джъган, Уан Япин и Йе Гуанфу по време на шестмесечния им престой в орбиталната станция „Тиенгун".

Благодарение на ултрависоката 8К разделителна способност на камерата, с която е сниман, „Синята планета през илюминатора" показва по възможно най-добрия начин великолепието на Вселената и детайлите на космическата станция.

Филмът документира живота и работата на тайконавтите от мисията „Шънджоу-13" Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?