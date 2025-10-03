КМГ: Китайски учени датираха яйце от динозавър с нетрадиционен метод

Китайски учени са установили, че яйце от динозавър, открито в планините по поречието на приток на река Яндзъ, е на около 86 милиона години, използвайки нетрадиционен метод за датиране, който досега никога не е бил прилаган върху вкаменени яйчени черупки. Това съобщи КМГ.

Методът, известен като карбонатно уран-оловно (U-Pb) датиране, включва използването на лазери за изпаряване на минералите във фрагменти от вкаменени яйчени черупки. Получената пара съдържа атоми на уран и олово. В течение на милиони години уранът постепенно се превръща в олово, подобно на пясък, който се стича в пясъчен часовник. Чрез измерване на съотношението между уран и новообразувано олово в минералите, учените могат да определят колко време е „работил часовникът" и така да установят възрастта на фосила.

Ръководителят на изследването Джао Би от Института по геонауки в Хубей заявява пред агенция „Синхуа", че методът е бил използван за определяне възрастта на Земята, на лунната магма и на пещерни скали, но приложението му върху крехко яйце на динозавър е новост. Досега най-често се е използвало датирането на скалните пластове, в които са откривани яйцата. Но този косвен метод дава само приблизителен времеви диапазон, без достатъчна точност, обяснява той.

Проучването привлече широк интерес сред палеонтолозите, като резултатите му бяха отразени в престижни списания като Nature и Science.

Палеонтологът Гунтупали Прасад от Делхийския университет коментира, че този директен метод за датиране ще има огромни последици за палеонтологията. „Той ще премахне несигурността, свързана с възрастта на много фосили", цитира коментара му списание Nature.

Но Сузана Мейдмънт, палеонтолог от Природонаучния музей в Лондон, посочва, че проучването не отчита промените, настъпващи по време на погребването и фосилизацията. Например диагенезата може да промени първоначалния състав на материалите. „Всяко усилие за директно датиране на фосили трябва да докаже, че минералният състав не е бил изменен от диагенетични процеси, тъй като това би довело до неправилно определяне на възрастта," казва тя.

Що се отнася до ограниченията на изследването, Джао Би признава, че то е „в голяма степен експериментално" и липсват сравнения. Изследван е само един образец на яйчена черупка от долната част на 15-метров слой, съдържащ яйца, като учените все още не са анализирали образци от други пластове на същия обект или от съседни райони.

Но според него изследването е важно, тъй като сред над 200 обекта с яйца от динозаври по света, само малък брой са били датирани с такава точност.

„Ако този метод бъде широко приложен, той може да помогне за изграждането на надеждна хронологична рамка за разбирането на репродуктивното поведение на динозаврите и да даде сведения за промените в древната околна среда на Земята, както и за загадките около еволюцията и изчезването на тези животни" заключава Джао.