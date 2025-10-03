КМГ: Президентът на Южна Корея призова за твърди мерки срещу антикитайските демонстрации

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон призова за твърди мерки срещу антикитайските митинги и други демонстрации срещу чужденци, заявявайки, че подобни дискриминационни действия и език на омразата вредят на националните интереси, съобщи агенция „Йонхап". Това съобщи КМГ.

„Слухове и език на омразата, насочени към конкретни държави и техните народи, се разпространяват безразборно, а митингите, мотивирани от идеи за расова дискриминация, продължават. Тези крайно вредни, саморазрушителни действия, които вредят на националния ни интерес и имидж, трябва да бъдат напълно изкоренени. Призовавам съответните държавни агенции да преследват строго подстрекателските действия, които застрашават сигурността на чуждестранните туристи тук, и бързо да подготвят специални мерки за изкореняване на дискриминационния език на омразата. Кой би искал да пътува до страна и да купува стоки там, ако нейният народ го клевети без причина?", е заявил И Дже-мьон на среща със старши съветници, посветена на продължаващите антикитайски протести в центъра на Сеул.

„Как може в момент, когато трябва да сме благодарни, насърчителни и гостоприемни, вместо това да се отдадем на омраза, обиди и злоупотреби?", е посочил още президентът, отбелязвайки, че търговският район „Мьондон" в Сеул отново е оживял след въвеждането на временния безвизов режим за китайски туристи, и е изразил надежда, че притокът на посетители да стимулира вътрешното потребление и да подпомогне икономическото възстановяване.

Още в началото на септември И Дже-мьон осъди митингите и демонстрациите срещу китайски туристи, описвайки ги като „не свобода на словото, а смутове", припомня агенция „Йонхап".

Напоследък редица високопоставени представители на южнокорейското правителство и редица влиятелни фигури от различни сфери заявиха ясно, че антикитайската реторика и действия на някои крайнодесни сили увреждат националния имидж и интересите на страната, и призоваха за сериозен отговор.