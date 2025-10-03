КМГ: Общо развитие и просперитет (Видео)

Здравейте, скъпи български приятели! В следващите няколко минути ще ви отведа в Западен и Югозападен Китай – една слабо известна доскоро част от страната, но преживяваща безпрецедентни промени в своето социално-икономическо развитие през последните години, които създават нейния нов модерен облик.

Това съобщи КМГ.