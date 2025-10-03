ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне още 2 часа отводняват кръстовището в Пловдив,...

Турското разузнаване е задържало предполагаем израелски шпионин в Истанбул

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Турската национална разузнавателна служба МИТ е задържала предполагаем агент на израелското външно разузнаване Мосад в Истанбул, съобщиха „Тюркийе тудей" и БТА.

При операцията, осъществена в координация с истанбулската главна прокуратура и отдела за борба с тероризма на полицията в града, е бил задържан Серкан Чичек, частен детектив, който се смята, че е работил за разузнаването на Израел срещу парично възнаграждение.

Разследването е установило, че Чичек, с истинско име Мухаммет Фатих Келеш, е сменил името си, след като е натрупал значителни дългове от бизнес операции.

След като променил самоличността си, през 2020 г. той отворил собствена детективска агенция. При работата си като детектив той привлякъл вниманието на Мосад и бил вербуван от Файсал Рашид, служител на израелския Център за онлайн операции.

Чичек се съгласил срещу възнаграждение от 4000 долара да проучи и наблюдава палестински активист.

Разследването свързва Чичек и с Муса Куш, който в момента излежава 19-годишна присъда за шпионаж в полза на Израел. Твърди се, че Куш е оказал съдействие на детективската агенция на Чичек да получи лични данни от обществени регистри в замяна на финансова облага.

Истанбул СНИМКА: Pixabay

