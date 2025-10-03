Украйна прекъсва дипломатическите си отношения с Никарагуа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна обяви, че е прекъснала дипломатическите си отношения с Никарагуа, защото е признала руския "суверенитет" над пет украински региона, окупирани от Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Украйна официално прекъсна дипломатическите си отношения с Никарагуа", заяви снощи в "Екс" украинският министър на външните работи Андрий Сибига. "Това решение е взето в отговор на признаването от Никарагуа на така наречения суверенитет на Русия над временно окупираните украински територии", подчерта той.

Никарагуа е основен съюзник на Русия и Китай в Централна Америка. През септември Манагуа подписа търговски споразумения с петте региона, чийто суверенитет се оспорва.

Споразуменията, които предвиждат износ на храни и селскостопански продукти в тези региони, бяха подписани в Москва от Лауреано Ортега Мурильо, син на никарагуанските съпрезиденти Даниел Ортега и Росарио Мурильо, съюзници на руския президент Владимир Путин.

Според изявлението на Сибига, решението на Никарагуа представлява "умишлен опит да се накърни суверенитетът и териториалната цялост" на Украйна. Това е "тежко нарушение на украинската Конституция, на Устава на ООН и на правилата и фундаменталните принципи на международното право", подчерта той.

"Никарагуа стана съучастник в престъплението агресия, извършено от Русия срещу Украйна", добави Сибига.