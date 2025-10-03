ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси провинция Есфахан, усетено е и в Техеран

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси тази сутрин северната част на иранската провинция Есфаха Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси тази сутрин северната част на провинция Есфахан, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Сеизмологичният център на Института по геофизика към Техеранския университет обяви, че трусът е бил с дълбочина 10 километра под земната повърхност.

Земетресението е било усетено и в столицата Техеран.

Губернаторът на окръг Ардестан заяви, че засега няма данни за жертви или материални щети.

Ардестан е с население над 43 000 души и се намира на 118 километра северно от град Есфахан.

