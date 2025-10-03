Русия атакува критична енергийна инфраструктура на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украински енергийни съоръжения в няколко области бяха поразени тази нощ при масирана руска атака, съобщи украинското Министерство на енергетиката, цитирано от Укринформ и БТА.

"Тази нощ врагът порази енергийни съоръжения в няколко области с ракети и дронове, включително инфраструктура за транспортиране на газ", пише в изявлението.

Спасителни екипи и работници в областта на енергетиката работят, за да отстранят последиците от атаката.

По-рано бе съобщено, че руските сили са извършили нападение с дронове и ракети срещу Полтавска област, поразявайки енергийна инфраструктура. Според ВВС общо близо 400 дрона и 35 ракети от различен тип са използвани при ударите, като изстреляните 18 ракети и 78 дрона са поразили цели на 15 места. Части от тях са паднали на още 6 места, съобщи ДПА.

Освен това, Украйна увеличи вноса на газ поради опасения от прекъсване на вътрешните доставки, а правителството възнамерява да натрупа запаси от 13,2 милиарда кубически метра синьо гориво в газохранилищата си до средата на октомври. Това ще включва около 4,6 кубически метра вносен газ.