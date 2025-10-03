Напрежение е възникнало между пропалестински демонстранти и полицията в Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Напрежение е възникнало снощи между пропалестински демонстранти и полицейски сили в столицата на Кипър Никозия, съобщава кипърското издание „Филелефтерос", цитирано от БТА.

Демонстрацията, част от протестите заради израелската акция срещу хуманитарната флотилия „Сумуд" за Газа, е била пред президентския дворец и министерството на външните работи на Кипър.

Според полицията напрежението се е успокоило бързо и няма пострадали хора, нито задържани за инцидентите.

Организаторите на демонстрацията обаче обвиняват полицейските сили в „непредизвикана агресия" и употреба на сълзотворен газ.