ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне още 2 часа отводняват кръстовището в Пловдив,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21422384 www.24chasa.bg

Напрежение е възникнало между пропалестински демонстранти и полицията в Кипър

1036
Кипърската столица Никозия.

Напрежение е възникнало снощи между пропалестински демонстранти и полицейски сили в столицата на Кипър Никозия, съобщава кипърското издание „Филелефтерос", цитирано от БТА.

Демонстрацията, част от протестите заради израелската акция срещу хуманитарната флотилия „Сумуд" за Газа, е била пред президентския дворец и министерството на външните работи на Кипър.

Според полицията напрежението се е успокоило бързо и няма пострадали хора, нито задържани за инцидентите.

Организаторите на демонстрацията обаче обвиняват полицейските сили в „непредизвикана агресия" и употреба на сълзотворен газ.

Кипърската столица Никозия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?