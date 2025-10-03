Тайландски съд осъди на доживотен затвор мъж, убил камбоджански политик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съд в Банкок осъди на доживотен затвор тайландски гражданин, застрелял опозиционен политик от Камбоджа, предаде Асошиейтед прес.

Стрелбата през януари в тайландската столица до голяма степен бе възприета като политическо убийство, въпреки че мотивите на заподозрения така и не бяха изцяло изяснени.

Лим Кимя, бивш депутат от разпадналата се Партия за национално спасение на Камбоджа, бе смъртоносно прострелян на 7 януари в Банкок.

Въоръженият, който избяга от местопрестъплението и премина границата с Камбоджа, бе идентифициран като Екалак Феной. Той бе арестуван и депортиран от Камбоджа, а по-късно призна за извършеното убийство.

Екалак каза пред властите, че е бил нает за стрелбата, но при съдебния процес не бе установено кой носи цялата отговорност за станалото.

Наказателният съд в Банкок официално осъди Екалак на смърт, но веднага след това присъдата му бе заменена с доживотен затвор, тъй като той призна, че е извършил престъплението и оказа съдействие на властите.

Преди убийството на страницата на Лим Кимя във "Фейсбук" бяха качени публикации, насочени срещу правителството на Камбоджа.

Записите от охранителните камери на мястото на престъплението показват, че стрелецът е пристигнал с мотоциклет. Чуват се три изстрела, след което мъжът си тръгва, а жертвата пада на земята. Заподозреният, чието лице не е било покрито, след това е избягал с мотоциклета.

В следващите месеци тайландската полиция издаде заповед за арест на двама камбоджанци, единият от които е заподозрян, че е наел Екалак, а другият – че е помогнал на стрелеца да идентифицира Лим Кимя. Предполага се, че и двамата заподозрени са избягали в Камбоджа и все още са на свобода.

Екалак е осъден по всички обвинения, включително предумишлено убийство и обвинения, свързани с носене и употреба на оръжие. Съдът му налага и да заплати на семейството на жертвата обезщетение в размер на 1,7 милиона бата (55 100 долара).