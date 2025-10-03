Владо Явашев и кметицата на Париж откриха площад "Кристо и Жан-Клод" (Видео, снимки)

В Париж бе открит площад в центъра на моста Пон Ньоф, кръстен на художника Христо Явашев-Кристо и Жан-Клод. Кметицата на Париж Ан Идалго СНИМКА: Борис Светозаров

На церемонията присъстваха кметицата Париж Ан Идалго и Владимир Явашев, който е племенник на Кристо и син на по-големия му брат Анани. Владимир Явашев - племенник на художника Христо Явашев-Кристо и син на по-големия му брат Анани СНИМКА: Борис Светозаров Откриването на площада "Кристо и Жан Клод" в Париж СНИМКА: Борис Светозаров

Столицата на Франция отдава почит на двойката в рамките на отбелязването на 40-ата годишнина от опаковането на Пон Ньоф. Откриването на площада "Кристо и Жан Клод" в Париж СНИМКА: Борис Светозаров Кметицата на Париж Ан Идалго СНИМКА: Борис Светозаров

Преди 40 години - от 22 септември до 5 октомври 1985 г., най-старият мост в Париж е опакован с 41 800 квадратни метра плат, закрепен с 13 километра въже и 12 тона стоманени кабели. „Исках да го трансформирам, да го превърна от архитектурен обект, от обект на възхищение за артисти в обект на изкуството сам по себе си", обяснява тогава Кристо. „Исках да стане скулптура за първи път, но ефимерна". Кметицата на Париж Ан Идалго СНИМКА: Борис Светозаров Откриването на площада "Кристо и Жан Клод" в Париж СНИМКА: Борис Светозаров ВИДЕО: Борис Светозаров ВИДЕО: Борис Светозаров

Тази година от 6 септември до 30 октомври Фондация „Кристо и Жан-Клод" представя „Кристо и Жан-Клод: Парижки проекти", с подкрепата на града. Тази изложба на открито, инсталирана по бреговете на река Сена, проследява силната връзка между двойката и френската столица по време на цялата им кариера. А през лятото артистът JR осъществи проект, вдъхновен от Кристо и Жан-Клод, чрез който още веднъж беше преобразен най-старият мост във френската столица.

Париж е отправната точка за съвместния живот и артистичната практика на Кристо и Жан-Клод. Това е и градът, в който те осъществяват най-много от проектите си: „Стена от петролни барели – Желязната завеса", 1962 г., „Опакованата статуя", Трокадеро, 1964 г., „Опакованият Пон Ньоф", Париж, 1985 г., „Опакованата Триумфална арка", Париж, 2021 г.

Това лято кметът на Париж Ан Идалго и общинският съвет на френската столица единодушно гласуваха да преименуват "Площад Пон Ньоф" на площад "Кристо и Жан-Клод". Откриването на площада "Кристо и Жан Клод" в Париж СНИМКА: Борис Светозаров

Кристо и Жан-Клод са родени на една и съща дата – 13 юни 1935 г. Той – в Габрово, а тя – в Казабланка, Мароко. Те се срещат в Париж през 1958 г., като три монументални творби бележат връзката им с френската столица – „Стена от петролни барели – Желязната завеса", „Опакованият Пон Ньоф" и „Опакованата Триумфална арка". Последният проект е реализиран през 2021 г., след смъртта на Кристо, под ръководството на Владимир Явашев – негов племенник и директор на проектите за Кристо и Жан-Клод. По време на 16-дневното представяне опакованата Триумфална арка привлича 6 милиона посетители, а 685 милиона души – една дванадесета от населението в света, го проследява чрез медиите и социалните мрежи. Туризмът в Париж също бележи ръст от 19,3%.