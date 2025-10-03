Президентът Хавиер Милей получава пълната подкрепа на Тръмп преди междинните избори в Аржентина

След почти две години на власт и в момент, в който се подготвя за междинните избори на 26 октомври, аржентинското правителство на Хавиер Милей преживява най-сериозните си икономически и политически сътресения досега. Изправен лице в лице с тези предизвикателства обаче, Милей получава и "пълната подкрепа" на своя съюзник - американския президент Доналд Тръмп, пише американското издание "Нешънъл Ривю", цитирано от БТА.

Какво постигна Милей досега

Няма съмнение, че някои от икономическите постижения на Милей са забележителни. Когато той пое президентския пост в Аржентина през декември 2023 г., държавните разходи и бюджетният дефицит бяха извън контрол, инфлацията достигаше 200% годишно, а БВП се свиваше с 1,6 процента. По-малко от две години по-късно Милей драстично намали разходите и превърна дефицита в излишък. Прогнозите са, че инфлацията в страната ще е 27% за 2025 г., а БВП се очаква да нарасне с 5,5% през тази година, отбелязва изданието.

На световната сцена Милей се позиционира като лоялен съюзник на САЩ при управлението на Тръмп. Миналата седмица аржентинският президент дори използва речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да похвали политиките на своя американски колега.

"Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп също разбира, че е дошло времето да се обърне динамиката, която води Съединените щати към катастрофа, а ние знаем, че катастрофа в Съединените щати е глобална катастрофа. Неговата непоколебима и успешна политика по отношение на спирането на нелегалната имиграция прави тази убеденост повече от ясна... Доналд Тръмп също така преструктурира условията на международната търговия по безпрецедентен начин... Освен това, той започва прочистване на институционалното завладяване на американската държава", каза пред световните лидери Хавиер Милей, цитиран от Асошиейтед прес.

Защо Милей има нужда от помощта на Тръмп

Според експерти, в момента аржентинската икономика преживява сътресения заради мерките, които правителството на Милей предприе, за да намали инфлацията.

Икономическата активност в Аржентина забави темпото си, повлияна от по-високите лихвени проценти, определени от централната банка. Стагнацията на заплатите и нарастващата безработица разочароваха някои избиратели, а рейтингът на президента спадна от 48% през юли до 41% в средата на септември, според проучване на социологическата агенция "Треспунтосеро" (Trespuntozero).

Милей претърпя няколко политически неуспеха, включително поражение в регионалните избори, корупционен скандал и загуба в Конгреса, който преодолява ветото му и възстанови спряно финансиране за здравната и образователната системи.

Притеснени, че последните неуспехи са сигнал за спад на обществената подкрепа за Милей, валутните търговци започнаха да разпродават аржентинското песо. До средата на септември официалният курс на песото спадна с почти 10 процента.

Песото се движи в обменен курс, който ограничава колко може да се повиши или понижи спрямо американския долар.

До 19 септември аржентинската централна банка беше изразходвала 1 млрд. долара от валутните си резерви – парични резерви в чужда валута, използвани за поддържане на стабилността на песото.

Преди няколко дни песото падна с повече от 6% – най-големият спад за един ден от 8 септември, което принуди правителството да продаде още повече долари, за да подкрепи националата валута, съобщи изданието "Буенос Айрес Таймс".

В перспектива Аржентина ще трябва да намери 10 млрд. долара, за да финансира плащанията по дълга си към МВФ през първата половина на 2026 г.

Протегната ръка от Вашингтон

След среща на 23 септември в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, американският президент Доналд Тръмп описа своя аржентински колега Хавиер Милей като "фантастичен и влиятелен лидер".

"Сега ще направя нещо, което не правя често - давам му пълната си подкрепа", каза Тръмп пред репортери.

Часове по-късно американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че "работи в тясно сътрудничество" с президента Милей и ще "направи необходимото", за да подкрепи икономиката на Аржентина.

Вчера американският финансов министър Бесънт конкретизира как САЩ ще помогнат на Аржентина.

По думите на министъра Вашингтон не предоставя пряка финансова помощ на Аржентина, а преговаря за валутна суап линия. Бесънт подчерта, че обсъжданото споразумение не е прехвърляне на парични средства. То е механизъм за обмен на валути между двете централни банки при необходимост.

"За да бъде ясно, това, което правят Съединените щати, е да им предоставят суап линия. Ние не вливаме пари в Аржентина", заяви Бесънт, цитиран от ЕФЕ.

Освен суап линията, Бесънт заяви, че Вашингтон е готов да закупи аржентински облигации, деноминирани в долари, и да отпусне на Буенос Айрес "значителен заем" при определени условия.

Той подчерта, че тези мерки отразяват ангажимента на администрацията на Тръмп да укрепи връзките с Аржентина под ръководството на президента Хавиер Милей.

"Ние сме готови да подкрепим Аржентина чрез различни финансови инструменти, които могат да укрепят доверието и стабилността", посочи Бесънт.

Големият тест

Обещаната помощ от САЩ и потенциалният приток на щатски долари се очаква да стабилизират аржентинската валута, което може да подобри изборните перспективи на коалицията на Милей преди междинните избори на 26 октомври, отбелязва Ройтерс.

Ако партията на Милей и неговите коалиционни партньори спечелят поне очакваната една трета от местата в Долната камара на парламента, правителството вероятно ще успее да държи на разстояние опозицията и да запази влиянието си, за да продължи реформите.

"Трудно е да не бъдеш конструктивен в такъв момент. Обявената подкрепа от САЩ е победа. Това може да възстанови донякъде доверието в правителството и да помогне на Милей и партньорите му да запазят преднината си в проучванията преди междинните избори", казва пред Ройтерс мениджърът Тиери Лароз от инвестиционната компания "Вонтобел".

Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с аржентинския си колега и съюзник Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври. "Тази среща е нова възможност да продължим укрепването на стратегическото партньорство между двете страни, което се основава на общи ценности и ангажимент към свободата, демокрацията и просперитета на нашите народи", отбеляза аржентинското Външно министерство в социалната мрежа "Екс".

Другият ключов поддръжник на Аржентина - Международният валутен фонд, също ще продължи да оказва натиск за реформи.

МВФ има дълъг списък с изисквания към Милей, включително възстановяване на валутните резерви, преминаване към по-гъвкав валутен курс, преразглеждане на трудовото законодателство и напредък в приватизацията. Реформите могат да бъдат болезнени след повтарящите се инфлационни шокове и валутни кризи. Но всяко отклонение от тях носи риск от нови сътресения.

"Струва си да се отбележи, че този спасителен пакет от САЩ вероятно е последната "карта на късмета" за аржентинското правителството. Инвеститорите не са забравили лошото управление на финансите в миналото", казва Тиери Лароз.