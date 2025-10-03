ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне още 2 часа отводняват кръстовището в Пловдив,...

Земетресението с магнитуд 5 по Рихтер в Истанбул рани 19 души и нанесе щети на сгради

Земетресение

19 души са пострадали, а 4 сгради са претърпели щети при вчерашния трус с магнитуд от пета степен по Рихтер в най-големия турски град Истанбул, съобщи валията Давут Гюл пред СиЕнЕн Тюрк, цитирана от БТА.

Пострадалите са се наранили заради паниката, настъпила след труса.

След оказаната медицинска помощ те са били изписани.

Установено е, че 4 сгради са засегнати от земетресението и имат пукнатини и различни повреди. Екипи са изпратени на място за установяване размера на повредите, допълни валията.

Земетресението разлюля Истанбул вчера в 14:55 часа и предизвика паника. То беше усетено и в азиатската част на града, както и в европейска Турция, а също така и в някои райони на България.

