Масирана руска атака с дронове и ракети остави хиляди в Украйна без ток

Жилищната сграда, поразена по време на руски военен удар в град Херсон. СНИМКА: РОЙТЕРС

Електричеството в няколко украински области бе спряно заради руската атака с ракети и дронове, като най-критична е ситуацията в Сумска и Черниговска област, предаде Укринформ, като се позова на енергийния оператор Укренерго.

"В резултат на вражеските удари с дронове и ракети потребителите в няколко области останаха тази сутрин без електричество. Ситуацията е най-тежка в Сумска и Черниговска област, където щетите по енергийната инфраструктура са най-големи. В момента тече работа по възстановяването на мрежата", пише в изявлението, цитирано от БТА.

Към момента в Черниговска област има въведен временен режим на тока.

Тази сутрин потреблението на електричество в Украйна съвпада с нивата от предходния ден. Това се дължи на облачното време и валежите в някои области, което намалява продуктивността на соларните панели и води до по-висока зависимост от общата енергийна мрежа.

По-рано бе съобщено, че през нощта на сряда срещу четвъртък руски удари са поразили енергийни инфраструктура в Слявуч и причиниха спирания на тока в близките населени места, части от Черниговска област, както и пълно прекратяване на работата на Чернобилската атомна централа. Вчера районите Конотоп и Шотска в Сумска област останаха без електричество заради руските атаки.

Днес Русия извърши нови удари срещу енергийни съоръжения.

