Огромен пожар избухна в рафинерия на "Шеврон" близо до Лос Анджелис (Видео)

Огромни пламъци се издигат от рафинерията на "Шеврон" в Ел Сегундо. СНИМКА: РОЙТЕРС

Пожар избухна снощи в нефтопреработвателната рафинерия на „Шеврон" в покрайнините на Лос Анджелис. Пламъците се виждаха от километри, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Властите в Ел Сегундо, Калифорния, призоваха жителите да останат по домовете си. В ранните часове на днешния ден пожарът беше локализиран и не представляваше заплаха за обществената безопасност, уточниха от кметството. Евакуации не бяха разпоредени.

„Пожарът все още не е напълно овладян и пътищата остават затворени", се посочва в изявлението.

От компанията „Шеврон" съобщиха, че няма пострадали и целият персонал е в безопасност. По данни от системите за наблюдение огънят не се е разпространил извън територията на съоръжението. Причината за пожара не е посочена.

Полицията и пожарната в Ел Сегундо не дадоха незабавен коментар за инцидента, който според първоначалната информация е избухнал внезапно.

От кабинета на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм заявиха, че следят ситуацията и координират действията си с щатските и местните власти, за да бъде гарантирана безопасността на населението.

Ел Сегундо е крайбрежен град, разположен на около 1,6 километра южно от международното летище на Лос Анджелис. Кметът на града Карен Бас увери в публикация в „Екс", че летището не е засегнато.

Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден, включително бензин, реактивно и дизелово гориво, сочи информация от сайта на компанията.

