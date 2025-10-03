ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21423660 www.24chasa.bg

ЕК: Европейската стена срещу дронове се предвижда да защитава целия континент

1404
Европейска комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Обсъжданата европейска стена срещу дронове се предвижда да защитава целия континент и не само държавите от източния фланг, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той коментира, че случаите от последните часове с навлизане на дронове над военна база в Белгия и над летището в Мюнхен показват, че заплахата е срещу всички в ЕС. Първостепенната задача е източният фланг, там държавите са по-изложени на опасност, но се предвижда защитната система да бъде континентална, поясни говорителят.

По неговите думи засегнатите държави трябва да разследват подобни случаи, включително посоката на движение на дроновете и степента на заплаха, която създават. Преди дни говорител на ЕК уточни, че решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави.

Зачестилите нарушения на европейското въздушно пространство ще бъдат обсъдени следващата седмица от евродепутатите в Страсбург, пише БТА.

Европейска комисия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание