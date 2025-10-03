В Пермския край в Русия за първи път гражданска инфраструктура пострада при атака с дронове

Двуетажна жилищна сграда пострада в град Березники, в руския Пермски край, при атака с дронове, съобщи в своя канал в Телеграм губернаторът Дмитрий Махонин, цитиран от ТАСС и БТА.

Това е първият случай на повреда на гражданската инфраструктура в резултат на нападение с безпилотни летателни средства в региона.

"Според уточнената информация, през нощта е била извършена атака с вражески дрон. Пострадала е жилищна сграда с два апартамента. За щастие, няма жертви", съобщи Махонин.

Според губернатора на региона, на жителите на засегнатата от атаката къща е предоставено временно жилище. "На Министерството на труда и социалното развитие на Пермския край е възложена задачата да проучи въпроса за компенсация на загубеното имущество. Необходимите за това средства ще бъдат отпуснати от регионалния бюджет", добави Махонин.

Губернаторът на Пермския край също така потвърди, че през нощта дронове са атакували Березники, където се намира заводът "Азот", който произвежда амониев нитрат и други химикали, информира Укринформ.

Губернаторът заяви, че заводът продължава да работи нормално.

"В "Азот" е имало кратко прекъсване на технологичния процес, но в момента заводът работи нормално. Няма заплаха за околната среда и жителите не са в опасност", заяви Махонин.

Каналът ASTRA в Teлегарам посочва, че през 2024 г. заводът отчете рекордно производство – над 2,3 милиона тона продукти. Заводът "Азот" е най-големият производител на азотни торове в Русия и единственият доставчик в страната на няколко химически вещества, включително висши алифатни амини, натриев нитрат и кристален натриев нитрит. Той произвежда амоняк, урея и амониев нитрат, които имат двойно приложение в селското стопанство и в производството на взривни вещества.

Укринформ също така информира, че Крим е бил разтърсен вчера вечерта от експлозии, като според съобщения цели на атаката са били военните летища Белбек и Кача, на които са разположени руски самолети. Укринформ цитира за тази информация канала "Кримский ветер" в Телеграм.