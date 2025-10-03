ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Една от жертвите на вчерашното нападение в Манчестър е била застреляна по погрешка от служител на реда

Цветя са оставени пред синагогата в Манчестър, където беше извършен атентата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър е бил улучен от неволно от полицай, докато служителите на реда са опитвали да обезвредят нападателя. Това се казва в изявление на полицията, цитирано от Ройтерс и от БТА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Цветя са оставени пред синагогата в Манчестър, където беше извършен атентата. СНИМКА: РОЙТЕРС

