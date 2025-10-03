Акционери на "Тесла" призовават да се отхвърли рекордния пакет за компенсация на Илон Мъск

Група акционери на "Тесла" (Tesla), сред които "Ес Оу Си Инвестмън Груп" (SOC Investment Group) и редица официални представители на щатско ниво, призоваха останалите инвеститори да гласуват против предложения компенсационен пакет от 1 трилион долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск на предстоящото общо събрание през ноември, показва регулаторен документ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмо до акционерите на "Тесла" коалицията – включваща държавните финансови ръководители на Невада, Ню Мексико и Кънектикът – настоява също да не бъдат преизбрани директорите Айра Еренпрайс, Джо Гебия и Кетлийн Уилсън-Томпсън.

Групата критикува борда на "Тесла" за неговото "непрекъснато и упорито настояване" да задържи Мъск, като твърди, че това е довело до забавяне на постигането на ключови цели, определени на предишното годишно събрание. Отбелязват се и спад в оперативната и финансова ефективност, както и "липса на адекватен надзор върху управлението в реално време".

Въпреки че "Тесла" отчете рекордни тримесечни доставки в вчера, компанията е изправена пред опасения, че с изтичането на данъчните стимули за електромобили в САЩ търсенето може рязко да спадне.

Миналия месец бордът на "Тесла" предложи компенсационен пакет за Мъск, описан като най-големият в корпоративната история. Планът включва амбициозни показатели за представяне и цели да отговори на стремежа на Мъск към по-голям контрол върху компанията.

Сред официалните лица, които се обявиха против пакета, е и финансовият контрольор на Ню Йорк Брад Ландер, дългогодишен критик на борда на "Тесла" и начина, по който той упражнява надзор над действията на Мъск.

В изявление, публикувано в платформата "Екс" (X) в отговор на писмото, "Тесла" заяви, че планът за стимули обвързва възнаграждението на Мъск със "създаване на акционерна стойност в размер на трилиони долари". От компанията добавят: "Ако Илон Мъск не постигне резултати, той не получава нищо".