Шведският премиер: Няма да се поколебаем да употребим сила, за да сваляме чужди дронове

„Не правим нищо по невнимателен начин, но няма да се поколебаем да употребим силата, необходима за сваляне на апарати или заплахи, които нарушат нашите граници".

Това каза шведският премиер Улф Кристершон, който призова Европейския съюз да опрости стандартите за купуване на дронове, като в същото време настоя, че отговорността за укрепването на способностите за борба с дронове трябва да е на отделните страни членки, а не на блока като цяло, предаде Ройтерс.

Европейските лидери се срещнаха в Копенхаген тази седмица на фона на растящите опасения във връзка с нахлуванията на дронове и изразиха подкрепа за заздравяването на мерките за отбрана от дронове в региона. Русия отрича да е отговорна за случаите.

Миналия месец председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да бъде създадена „стена срещу дронове" – мрежа от сензори и оръжия, проектирани да засичат, следят и неутрализират дронове. Подробностите и цената на инициативата обаче остават неясни.

„ЕС не е отбранителна организация ... Всяка страна трябва да укрепи тези способности и след това трябва да си сътрудничим много тясно, за да можем да засичаме дронове", заяви Кристершон късно снощи в интервю за Ройтерс в Копенхаген.

Швеция, в която е базирана отбранителната компания „Сааб" (Saab), която специализира в производството на технологии за борба с дронове, подчертава, че решенията за оборудването на националните въоръжени сили трябва да съответстват на целите на НАТО, а не да попадат под юрисдикцията на ЕС.

Кристершон отбеляза, че страните от ЕС са готови да действат решително, съобщава БТА.