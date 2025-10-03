"Нефтогаз": Русия извърши най-голямата си атака срещу газовата ни инфраструктура

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалата нощ Русия предприе най-мащабната си атака срещу газови производствени обекти в Украйна от началото на войната, като изстреля 35 ракети и 60 дрона, съобщи украинският държавен оператор "Нафтогаз", цитиран от Франс прес.

"Врагът извърши най-значителната си масирана атака срещу инфраструктурата за добив на газ от началото на войната", заяви "Нафтогаз".

Русия е поразила обекти в Харковска и Полтавска област.

"Значителна част от нашите съоръжения са повредени. Някои от повредите са критични", заяви в социалната мрежа "Фейсбук" главният изпълнителен директор "Нафтогаз" Сергий Корецки, осъждайки "умишления терор" на Москва срещу цивилни инфраструктурни обекти.

Тези атаки "нямат никаква военна логика" и "имат за цел единствено да саботират отоплителния сезон и да ни лишат от възможността да отопляваме домовете на украинците през зимата", добави той.

Руската армия от своя страна съобщи, че е нанесла "масирани удари с високопрецизни оръжия" срещу военно-промишлени предприятия в Украйна и "газова и енергийна инфраструктура, поддържаща тяхното функциониране".