Гръцкият парламент одобри покупката на четвърта фрегата от Франция

С голямо мнозинство гръцкият парламент одобри законопроект за придобиването на четвърта фрегата клас „Белара" (Belharra) от Франция за нуждите на гръцкия военен флот, съобщи телевизия Скай.

В подкрепа на сделката гласуваха 243 депутати от 300-членния гръцки парламент.

Предложението беше подкрепено от управляващата Нова демокрация, от лявоцентристкото опозиционно движение ПАСОК, от лявата СИРИЗА и от консервативните партии „Гръцко решение" и НИКИ. Против бяха левите Гръцка комунистическа партия, „Нова левица" и „Курс на свободата".

Първите три фрегати клас „Белара", които Гърция поръча от Франция, бяха спуснати на вода през последните две години, припомня БТА.