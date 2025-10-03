Френският премиер призова парламента да не му гласува вот на недоверие

Френският премиер Себастиен Льокорню обеща да не използва член 49-и от Конституцията, който позволява приемането на закони без гласуване от депутатите, предаде Франс прес, като отбелязва, че дава това обещание с надеждата да се избегне вот на недоверие при бъдещите парламентарни дебати по бюджета.

"Отказът от член 49.3", текст, който е бил използван за приемането на всички бюджети от преизбирането на президента Еманюел Макрон през 2022 г., "не бива да ни кара да се откажем от това Франция да има бюджет към 31 декември", подчерта премиерът. Очаква се той да представи правителството си "през следващите дни".

Льокорню - третият министър-председател на президента Макрон от юни 2024 г. и петият от преизбирането му през 2022 г., се ангажира да намали публичния дълг (114% от БВП). В същото време той обеща "съществени промени" в бюджета, за да даде гаранции на опозицията, заплашваща с вот на недоверие в Националното събрание, където той не разполага с мнозинство, след като правителството на Мишел Барние бе свалено с вот на недоверие през декември миналата година.

"Тъй като правителството вече не може да прекъсне дебатите, няма никакъв претекст тези (парламентарни) дебати да не започнат следващата седмица", добави Льокорню, който се очаква да произнесе речта си за общата политика пред Асамблеята в понеделник или вторник.

След като вчера предложи няколко идеи за работниците и пенсионирането на жените, днес Льокорню той предложи и "данък върху финансовото имущество" вместо искания от левицата данък "Зукман" върху високите доходи.

Льокорню, който провежда консултации от назначаването си в началото на септември, се среща днес с крайнодясната партия "Национален сбор", която разполага с най-голямата парламентарна група, и със социалистическата партия.

Отказът от използването на чл. 49.3 е "по-зачитащ демокрацията", коментира след срещата лидерката на "Национален сбор" Марин льо Пен.

Лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор определи като "истинска еволюция" отказването от член 49.3. Той обаче поиска "дебати" и "гласуване" в парламента на предизвикалата ожесточени спорове пенсионна реформа, приета през 2023 г. именно благодарение на член 49.3.

Крайнолявата партия "Непокорна Франция" обаче все още възнамерява да внесе вот за недоверие на правителството "веднага след назначаването" му, предупреди в "Екс" националният ѝ координатор Манюел Бомпар.