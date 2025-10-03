САЩ: Бюрокрацията, корупцията и неефективната съдебна система пречат на инвестициите в Сърбия

Инвестиционният климат в Сърбия през 2025 г. леко се е подобрил през последните години, но проблемите с бюрокрацията, корупцията, неефективните държавни предприятия, големия сив сектор и неефективната съдебна система остават, заяви Държавният департамент на САЩ в свой доклад, предават сръбските медии

Освен изброените фактори, които пречат на чуждестранните инвестиции, политическото влияние също е причина за безпокойство, се казва в текста.

В доклада финансовата стабилност, фискалната дисциплина и реформите, подкрепени от ЕС, са посочени като положителни. От Държавния департамент добавят в документа, че приоритет на Сърбия е привличането на чуждестранни инвестиции.

Посочва се, че съвместната работа на Сърбия с Международния валутен фонд, наред с разумната фискална политика, е допринесла за като цяло добрите макроикономически условия.

В документа се припомня, че съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) е на относително здравословно ниво под 50 процента от БВП и че през октомври 2024 г. агенцията "Стандарт енд Пуърс глоубъл рейтингс" (S&P Global Ratings) повиши кредитния рейтинг на Сърбия "BB+" на "BBB-".

Американските инвеститори като цяло имат положително мнение за Сърбия поради нейното местоположение, добре образована работна сила, конкурентни, но нарастващи разходи за труд, щедри инвестиционни стимули и споразумения за свободна търговия с ЕС и други пазари, казват от Държавния департамент на САЩ.

Държавният департамент изрази загриженост в доклада относно въздействието на политиката, посочвайки като пример това, че в отговор на протестите през 2022 г. правителството спря предложения проект за добив на литий.

В текста се казва, че реформите, подкрепяни от ЕС, продължават, но че прилагането им не винаги е бързо или цялостно. От Държавния департамент посочиха още, че бизнес възможностите ще продължат да се подобряват, ако правителството осъществи реформи, свързани с присъединяването към ЕС, пише БТА.

Също така се смята, че дигитализацията на някои държавни услуги, например разрешителните за строеж и данъчната администрация, все още не е довела до значителното им подобрение и при тях липсва последователно прилагане.

Според доклада на Държавния департамент правителството на Сърбия постига постепенен напредък по отношение на решаването на проблема с неефективните държавни предприятия. В доклада се допълва, че правителството планира също така да приватизира още 43 компании и леко да намали работната сила в публичния сектор и държавните предприятия.

В текста се говори и за падането на козирката на жп гарата в Нови Сад, което причини смъртта на 16 души. В документа се казва, че трагедията, която се разглежда като резултат от корупция, е предизвикала големи протести, водени от студенти.

Официален Белград твърди, че продължаващите протести се отразяват негативно на икономиката на Сърбия, докато критици казват, че правителството използва остра реторика и други средства за сплашване, включително арести, негативно представяне на протестиращите в медиите и депортиране на някои, които нямат сръбско гражданство, пише в доклада на Държавния департамент на САЩ, цитиран от регионалната телевизия РТС.

Посочва се също, че фактът, че Сърбия ще бъде домакин на изложението ЕКСПО 2027 (EXPO 2027), е възможност за американски компании, които доставят оборудване и предоставят услуги.

В документа се посочва още, че руската агресия срещу Украйна първоначално е имала ограничен ефект върху икономиката на Сърбия, но инфлацията е скочила до 16 процента през март 2023 г. и след това е спаднала до 4,5 процента през февруари 2025 г.

Припомня се също, че през април Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ постави 30 компании и 20 лица от Сърбия в списъка със санкции, а санкциите срещу петролната компания НИС бяха многократно отлагани, като последният път бяха отложени с няколко дни, до 8 октомври.