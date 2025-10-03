Руският танкер от „сенчестата флота“, който беше задържан, вече плава към Суецкия канал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският танкер от „сенчеста флота", задържан от френския военноморски флот, вече плава към Суецкия канал. Това показват данни от морски уебсайтове за проследяване на движението на плавателни съдове, пише БНТ.

Корабът „Боракай" претендира, че плава под флага на Бенин, но е включен в черния списък на Европейския съюз като част от руската „сенчеста флота", нарушаваща санкциите срещу Москва.

Плавателният съд вече е подновил пътуването си и днес е засечен край западното крайбрежие на Франция. Според източник, запознат със случая, капитанът и неговият заместник са били върнати на борда.