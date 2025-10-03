Консулът ни в Израел посети задържания българин от флотилията за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският консул в Израел посети задържания българин Васил Димитров от хуманитарната флотилия, плаваща за Газа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин от „Глобалната флотилия Сумуд", допълват още от министерството.

Българинът е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.