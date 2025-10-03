ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Консулът ни в Израел посети задържания българин от флотилията за Газа

2184
Ден преди да бъде заловен от Израел, Васил Димитров посочва, че вече очаква ареста си заради напредването на мисията на “Глобал Сумуд”. Кадър: GSF

Българският консул в Израел посети задържания българин Васил Димитров от хуманитарната флотилия, плаваща за Газа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин от „Глобалната флотилия Сумуд", допълват още от министерството.

Българинът е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.

