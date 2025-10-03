Бурята "Ейми" връхлита Великобритания със 150 км/ч

Пътуващите в Обединеното кралство са предупредени за вероятност от смущения в транспорта, тъй като бурята "Ейми" се очаква да връхлети страната през уикенда, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА. В цяла Великобритания бяха издадени предупреждения за силни дъждове и ветрове със скорост до 150 километра в час.

Северната и западната част на Шотландия ще бъдат най-силно засегнати от бурята, съобщи британската метеорологична служба. За жителите на планинските части и Западните острови са издадени предупреждения да се пазят от падащи предмети, за възможни прекъсвания на електроснабдяването, както и за затваряне на пътища и рушене на сгради.

Шотландският железопътен оператор заяви, че поради лошите метеорологични условия няколко линии в Северна Шотландия ще бъдат затворени от 18:00 часа днес, а от 19:00 часа ще бъдат въведени ограничения на скоростта по всички останали маршрути.

За цяла Шотландия, северната част на Англия и най-западните части на Уелс е издаден жълт код за силен вятър от 15:00 часа днес до неделя сутрин. В Северна Ирландия предупреждението е в сила от 14:00 часа днес до утре.

Метеорологичната служба предупреди за трудни условия за шофиране през уикенда.

Шотландският министър на транспорта Фиона Хислоп призова хората да проверят актуалната информация за пътната обстановка, преди да предприемат пътуване.

"Шофьорите ще се сблъскат с трудни условия за шофиране, затова е жизненоважно да планират предварително, ако трябва да пътуват, за да видят дали маршрутът им е засегнат от времето. Пътуващите трябва да проверят най-новата информация, преди да тръгнат, да се съобразвят с пътните условия и да следват указанията на полицията в Шотландия", каза тя.

Железопътните оператори призовават хората, живеещи в близост до жп линии, да приберат градинските си мебели и да укрепят навесите си, за да се избегне блокирането на релсите от отнесени от вятъра предмети, информира БТА.