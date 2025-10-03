10 са вече жертвите под срутеното училище в Индонезия, над 50 деца още са в неизвестност

Спасители извадиха днес няколко тела изпод развалините на училището в Индонезия, което се срути в понеделник, предаде Асошиейтед прес. Десетки ученици все още са в неизвестност и се очаква броят на смъртните случаи да нарасне, отбелязва агенцията.

Спасителите първоначално търсеха оцелели с помощта на ръчни инструменти. След като вчера вече не бяха установени повече признаци на живот обаче те прибегнаха до тежки багери с пневматични къртачи, за да напреднат с разчистването по-бързо.

Днес те откриха пет тела, с което потвърдените жертви станаха 10. Повече от 50 ученици все още са в неизвестност.

Конструкцията, която била в ремонт, е рухнала върху стотици хора в молитвената зала на построеното преди повече от век ислямски пансион „Ал Хозини" в Сидоарджо в източната част на остров Ява.

Учениците са основно момчета от седми до дванадесети клас на възраст от 12 до 19 години. Момичетата били в молитвена зала в друга част на сградата и успели да избягат, казаха оцелели, информира БТА.