Тръмп с ултиматум към "Хамас": Ще бъдете проследени и убити, това е последно предупреждение

Американският президент Доналд Тръмп отправи последен ултиматум, като настоя Хамас да приеме мирно споразумение с Израел, за да сложи край на кървавата война в Газа.

Тръмп обеща в Truth Social, че ако бойците не приемат неговия мирен план, „адът" ще се „развихри срещу Хамас". Президентът отбеляза, че Хамас има срок до 18:00 в неделя да освободи всички останали заложници, пише "Дейли мейл".

„Хамас е безмилостна и жестока заплаха в Близкия изток от много години! Те са убили (и са направили живота непоносимо мизерен), като кулминацията е клането от 7 октомври в Израел, при която са загинали бебета, жени, деца, възрастни хора и много млади мъже и жени, момчета и момичета, които се готвеха да празнуват бъдещия си живот заедно."

"В отмъщение за атаката от 7 октомври срещу цивилизацията, повече от 25 000 „войници" на Хамас вече са били убити. Повечето от останалите са обкръжени и ВОЕННО ЗАКЛЮЧЕНИ, просто чакат аз да дам думата „СТАРТ", за да бъдат ликвидирани. Що се отнася до останалите, ние знаем къде и кои сте, и вие ще бъдете проследени и убити."

Президентът добави: „Моля всички невинни палестинци незабавно да напуснат тази зона с потенциал за голяма бъдеща смърт и да отидат в по-безопасни части на Газа. Всички ще бъдат добре обгрижвани от тези, които чакат да помогнат. За щастие за Хамас, обаче, те ще получат още един последен шанс!"