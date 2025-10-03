Полицията в Манчестър застреляла двама по погрешка при атентата при синагогата

Въоръжени полицаи в Манчестър са застреляли по погрешка хора при терористичната атака в синагога, при което единият мъж е починал, а друг е с нараняване, пише "Дейли мейл".

Инцидентът е станал в Синагога на общината в Хитън Парк в четвъртък сутринта, когато 35-годишният Джихад Ал-Шами, сириец с британско гражданство, е атакувал хората с кола и нож. Докато вярващите са барикадирали вратата, за да попречат на нападателя да влезе, въоръжени полицаи са открили огън и по погрешка са улучили двама мъже зад вратата.

Загинали са Мелвин Кравиц (66 г.) и Ейдриън Долби (53 г.) – и двамата активни членове на общността. Кравиц, близък приятел на равина Даниел Уокър, е оставил съпругата си Карън, с която е женен от 2009 г. Долби, който се е борил с рак, е живял сам след смъртта на родителите си.

Ал-Шами е бил прострелян и убит от полицията. По данни на властите той не е разполагал с огнестрелно оръжие; изстрелите са дошли единствено от полицейските служители. Това поражда сериозни въпроси, поради което от полицията сами са сезирали независимия надзорен орган IOPC, който започна разследване.

Главният полицейски комисар сър Стивън Уотсън потвърди, че един от загиналите е имал рана, съвместима с огнестрелна, и че още един от тримата ранени е бил прострелян, но без опасност за живота. „Това може да е трагично и непредвидено следствие от действията на моите служители, които се опитваха да спрат атаката", заяви той.

Равин Даниел Уокър и други вярващи са проявили героизъм, барикадирайки вратите. Според очевидци той дори се е притекъл на помощ на прострелян в корема мъж.

Общо четирима души са ранени, трима от тях остават в тежко състояние. Сред тях е и Йони Финли, баща на три деца, който също е помогнал за спирането на нападателя и е претърпял операция след като е бил прострелян.

Ал-Шами е носел фалшив колан с експлозиви и преди да бъде ликвидиран, е блъснал пешеходци с колата си и е наръгал няколко души. Полицията е реагирала в рамките на 7 минути.

Семейството на Ал-Шами публично осъди атаката и я нарече „чудовищно деяние", като заяви, че няма нищо общо с действията му.

В Манчестър и други градове започнаха бдения и възпоменания за загиналите. Равини и обществени лидери подчертаха, че това нападение идва на фона на „непрекъсната вълна от антисемитизъм" и е тежък удар за цялата общност.

Британският премиер Киър Стармър посети мястото на атаката, отдаде почит на жертвите и обеща, че държавата ще направи всичко възможно за сигурността на еврейската общност.