Испанският главен прокурор ще бъде съден за разкриване на тайни

Испанският главен прокурор Алваро Гарсия Ортис ще се яви от 3 до 13 ноември пред Върховния съд на страната, за да отговаря по дело за предполагаемо разкриване на тайни във връзка с изтичане на информация от имейл, свързан с делото за данъчните измами, извършени от партньора на ръководителката на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо, предаде агенция ЕФЕ.

В процеса ще дадат показания 40 свидетели, включително партньорът на Аюсо - Алберто Гонсалес Амадор, началникът на нейната канцелария Мигел Анхел Родригес, бившият генерален секретар за Мадрид на Испанската социалистическа партия Хуан Лобато, бившият държавен секретар по комуникациите Франсеск Валес, както и бившата съветничка на премиера Пилар Санчес Асера.

Това ще бъде първият случай, в който държавен прокурор седи на подсъдимата скамейка за деяния, за които обвинението иска между четири и шест години затвор.

Алваро Гарсия Ортис е обвинен, че е разпространил имейл, в който адвокатът на партньора на Диас Аюсо предполага, че клиентът му е измамил данъчните власти с 350 951 евро, в търсене на споразумение.

Заместник-прокурорът на Върховния съд Мария Анхелес Санчес Конде от самото начало отрича да има признаци за престъпление и иска оправдателна присъда за главния прокурор. Защитата му също поддържа тезата за невинността му и уверява, че "не е извършено престъпно деяние".

Успоредно с това производство, партньорът на Диас Аюсо е подведен под отговорност за предполагаема измама на данъчните власти в размер на 350 951 евро и използване на фалшиви фактури и за предполагаема корупция в бизнеса, съобщава БТА.

Върховният съд е насрочил шест дни за съдебния процес, с заседания сутрин и следобед, в които като свидетели ще дадат показания и няколко прокурори, журналисти и служители на Централното оперативно звено на Гражданската гвардия. Трима от тези служители ще свидетелстват и като експерти.