Макрон: Войната между нас и Германия вече не съществува

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова демокрацията в Европа да бъде защитена по време на днешните тържества по повод Деня на германското единство и 35-ата годишнина от Обединението на Германия, предаде ДПА.

След векове на конфликти съседите Франция и Германия сега са партньори, отбеляза той.

"Войната между нас вече не съществува", заяви Макрон в речта си в западния германски град Саарбрюкен, като назова двустранните отношения "голямо постижение за днешна Европа".

Главните тържества по случай Деня на германското единство се провеждат всяка година в различна германска провинция, като тази година е редът на Саарланд. Макрон бе почетен гост на събитието.

Федерална република Германия (ФРГ) и Германската демократична република (ГДР) се обединиха на 3 октомври 1990 г., като обединена Германия прие името на ФРГ.

В 30-минутната си реч Макрон посочи, че войната все пак се е завърнала на континента, имайки предвид агресията на Русия срещу Украйна, продължаваща вече над три години и половина.

"За нещастие още веднъж се оказахме във време на конфронтация. Изправени пред нея, успяхме да останем единни", заяви френският държавен глава.

Той обърна внимание, че за първи път Европа се оформя като военна сила - но не за да води война, а за защитава територията и ценностите си.

Макрон предупреди, че европейската демокрация е поставена под натиск не само от външни заплахи, но и отвътре, посочвайки, че доверието в правителствата намалява и се увеличават съмненията в спазването на върховенството на закона.

Уважителният публичен дебат е отстъпил място на изпълнения с омраза спор, подклаждан чрез социалните медии, акцентира президентът на Франция.

"Ако ние, европейците, не се събудим и не кажем: "Искаме да си върнем контрола върху нашата демокрация", то тогава мога да ви кажа, че след десет години всички онези, които действат по тази схема, ще са победители", продължи Макрон.

"И ще бъдем континент като всички останали - ще преливаме от теоретици на конспирацията, екстремисти, врява и гняв", обобщи той, цитиран от БТА.