Бивша медицинска сестра е първата жена начело на Англиканската църква (Обзор)

За първи път в 500-годишната си история Англиканската църква ще бъде ръководена от жена. 63-годишната Сара Мълали бе номинирана за нов архиепископ на Кентърбъри и официално трябва да поеме поста в началото на следващата година, след като получи и одобрението на британския крал Чарлз III.

Църквата на Англия бе без духовен водач близо година, след като

Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал,

че не е обърнал достатъчно внимание на потресаващо насилие над деца от свой подчинен. В първата си реч след номинацията Мълали призна, че задачата ѝ няма да бъде лесна и се надява да успее да бъде духовен пастир на всички. Тя осъди терористичния акт в синагогата в Манчестър, станал ден по-рано, и каза, че копнее променящата живота надежда на Исус Христос да достигне до засегнатите от войни и живеещите в крайна бедност. “За нашите палестински християнски братя и сестри, за всички народи от Близкия изток, Украйна, Русия, Судан, Мианмар и Демократична република Конго - нека Бог сложи край на войната, утеши скърбящите и даде надежда на живеещите в отчаяние”, каза Мълали.

Преди да бъде ръкоположена за свещеник, тя работи над 35 години в британското здравеопазване. Първо е била медицинска сестра, а през 1999 г. става най-младият главен медицински директор в Англия. По това време започва да доброволства в църквата и да учи теология, като няколко години по-късно решава напълно да се отдаде на религиозна служба. Още с назначаването ѝ за свещеник е натоварена да помага за реформи в начина, по който институцията се справя със злоупотреби. През 2012 г. става каноничен ковчежник в катедралата в Солсбъри, а три години по-късно и епископ. Възприемана е като човек, който използва опита си като администратор в британското здравеопазване, за да помогне за модернизирането на Лондонската епархия.

Една от ролите ѝ като епископ на Лондон бе да председателства орган, който подпомага църквата да реши дали да благослови еднополовите бракове. През 2023 г. тя най-накрая позволи на свещениците си да го правят, а Мълали определи решението като момент на надежда за Англиканската църква. Тя обаче е

твърд противник на асистираното умиране

и като член на Камарата на лордовете в британския парламент гласува против закон, който го разрешава. “Често ме питат какво е било да имам две кариери - първо в Националната здравна служба, а сега и в църквата. Предпочитам да мисля, че винаги съм имала едно призвание - да следвам Исус Христос, да го познавам и да живея със състрадание в служба на другите, независимо дали като медицинска сестра, свещеник или епископ”, казва Мълали, която е омъжена и има две деца. Тя е сред първите жени, ръкоположени за епископ. Близо 20 години са необходими на Англиканската църква това да се случи. Тя разрешава на жените да стават свещеници през 1994 г., но чак през 2014 г. започва да ги назначава и за епископи.