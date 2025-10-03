Заловените активисти от флотилията за Газа в затвор на ужасите? (Обзор)

Консулът ни в Израел се срещнал с арестувания българин - бил в добро здраве

Всички 461 души от задържаната флотилия “Глобал Сумуд” (GSF) са отведени в известен израелски затвор, където надзиратели са обвинявани в изтезания на палестински затворници, твърди “Дейли мейл”. Лодките на организацията, които бяха заловени от Израел между сряда и петък, не успяха да доставят хуманитарна помощ до Газа, макар че една от тях - “Микено”,

проби морската блокада

на анклава за първи път в историята и стигна на 14 км от брега, преди да бъде хваната.

Сред разпознаваемите лица на флотилията са екоактивистката Грега Тунберг, бившата кметица на Барселона Ейда Колау, внукът на Нелсън Мандела и бивш депутат в ЮАР Мандла, евродепутатката Ема Фуро, ирландският сенатор Крис Андрюс. Единственият българин от GSF е яхтеният капитан Васил Димитров.

Още в четвъртък израелското външно министерство увери, че арестуваните активисти са в добро здраве и се придвижват “безопасно и мирно към Израел”, откъдето ще бъдат депортирани в Европа през следващите дни. Те бяха отведени първо до пристанището “Ашдод”, като от GSF обявиха, че изслушванията им са почнали без правна помощ.

Ден преди да бъде заловен от Израел, Васил Димитров посочва, че вече очаква ареста си заради напредването на мисията на “Глобал Сумуд”. Кадър: GSF

Твърденията, че активистите са били преместени в затвор в пустинята Негев, пораждат тревога за състоянието им. Въпреки това, най-малкото поради факта, че става дума за група от различни националности, Тел Авив вероятно ще следи по-сериозно как преминава престоят им. Очакваше се Израел да почне депортациите в неделя или понеделник, което означава, че ако наистина активистите са в затвора “Кциот”, те ще трябва да прекарат няколко нощи там.

Бивши палестински затворници много пъти са се оплаквали от тормоз зад решетките, включително сексуално насилие, тежки побоища, медицинска небрежност и лишаване от храна и вода. Някои посочват, че отношението на надзирателите станало още по-лошо след атаката на “Хамас” на 7 октомври 2023 г.

Членовете на GSF обаче се очаква да се приберат в добро състояние. Още в петък четирима италианци бяха депортирани, а също стана ясно, че консулът на страната ни в Израел е посетил Дамитров. От МВнР посочиха, че сънародникът ни е в добро физическо и психическо състояние и е

потвърдил, че иска да бъде екстрадиран от Израел

От външно министерство поясниха, че България е сред първите с консулски достъп до свой гражданин, задържан като част от GSF, и допълниха, че работят за бързото завръщане на Димитров. Ден по-рано премиерът ни Росен Желязков отбеляза, че участието в хуманитарната флотилия е “осъзнат риск”.

Други страни, сред които Турция, Ирландия, Испания и Мексико, обаче остро осъдиха ареста на своите граждани. След залавянето на GSF избухнаха и редица протести. Хиляди излязоха по улиците на големи градове в Европа, сред които Лондон, Рим, Берлин, Хага, Истанбул. Демонстрации имаше и в Тунис, Бразилия, Аржентина, Австралия и САЩ.

