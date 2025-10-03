Заловените активисти от флотилията за Газа в затвор на ужасите? (Обзор)

Консулът ни в Израел се срещнал с арестувания българин - бил в добро здраве
Всички 461 души от задържаната флотилия “Глобал Сумуд” (GSF) са отведени в известен израелски затвор, където надзиратели са обвинявани в изтезания на палестински затворници, твърди “Дейли мейл”. Лодките на организацията, които бяха заловени от Израел между сряда и петък, не успяха да доставят хуманитарна помощ до Газа, макар че една от тях - “Микено”,
проби морската блокада
на анклава за първи път в историята и стигна на 14 км от брега, преди да бъде хваната.
Сред разпознаваемите лица на флотилията са екоактивистката Грега Тунберг, бившата кметица на Барселона Ейда Колау, внукът на Нелсън Мандела и бивш депутат в ЮАР Мандла, евродепутатката Ема Фуро, ирландският сенатор Крис Андрюс. Единственият българин от GSF е яхтеният капитан Васил Димитров.
Още в четвъртък израелското външно министерство увери, че арестуваните активисти са в добро здраве и се придвижват “безопасно и мирно към Израел”, откъдето ще бъдат депортирани в Европа през следващите дни. Те бяха отведени първо до пристанището “Ашдод”, като от GSF обявиха, че изслушванията им са почнали без правна помощ.
Твърденията, че активистите са били преместени в затвор в пустинята Негев, пораждат тревога за състоянието им. Въпреки това, най-малкото поради факта, че става дума за група от различни националности, Тел Авив вероятно ще следи по-сериозно как преминава престоят им. Очакваше се Израел да почне депортациите в неделя или понеделник, което означава, че ако наистина активистите са в затвора “Кциот”, те ще трябва да прекарат няколко нощи там.
Бивши палестински затворници много пъти са се оплаквали от тормоз зад решетките, включително сексуално насилие, тежки побоища, медицинска небрежност и лишаване от храна и вода. Някои посочват, че отношението на надзирателите станало още по-лошо след атаката на “Хамас” на 7 октомври 2023 г.
Членовете на GSF обаче се очаква да се приберат в добро състояние. Още в петък четирима италианци бяха депортирани, а също стана ясно, че консулът на страната ни в Израел е посетил Дамитров. От МВнР посочиха, че сънародникът ни е в добро физическо и психическо състояние и е
потвърдил, че иска да бъде екстрадиран от Израел
От външно министерство поясниха, че България е сред първите с консулски достъп до свой гражданин, задържан като част от GSF, и допълниха, че работят за бързото завръщане на Димитров. Ден по-рано премиерът ни Росен Желязков отбеляза, че участието в хуманитарната флотилия е “осъзнат риск”.
Други страни, сред които Турция, Ирландия, Испания и Мексико, обаче остро осъдиха ареста на своите граждани. След залавянето на GSF избухнаха и редица протести. Хиляди излязоха по улиците на големи градове в Европа, сред които Лондон, Рим, Берлин, Хага, Истанбул. Демонстрации имаше и в Тунис, Бразилия, Аржентина, Австралия и САЩ.