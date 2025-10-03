ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция дава 250 евро бонуси на социално слабите пенсионери, между тях и българи

1868
Пенсионер Снимка: Pixabay

Гръцкото правителство въвежда постоянна финансова подкрепа от 250 евро за социално слабите пенсионери в Гърция, която важи и за всички чужденци с гръцки пенсии или наследили такива. От тези бонуси ще получат и наши сънародници.

Министерството на труда предвижда да изплати специалната помощ на 15 ноември или дори по-рано.

Предвидени са 250 евро за индивидуални бенефициенти и 500 евро за двойки.

Мярката е част от правителствените мерки, насочени към подкрепа на граждани, които са в по-големи финансови затруднения, чрез постоянна помощ, която ще се изплаща всеки ноември, въз основа на критерии за доходи и имущество.

Годишната помощ се отнася главно за пенсионери над 65-годишна възраст, при условие че имат годишен доход до 14 000 евро (неженени или вдовици), годишен доход до 26 000 евро (женени/омъжени).

Освен това, списъкът с бенефициенти включва пенсионери по инвалидност, независимо от възрастта, неосигурени възрастни хора, получаващи пенсия от OPEKA (Организация за социални помощи и социална солидарност), хора със 100% инвалидност или получатели на социални помощи за инвалидност, както и приемни родители, участващи в програми за инвалидност.

Пенсионер Снимка: Pixabay

