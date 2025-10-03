ЕК даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по МВУ

Европейската комисия дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост за 653 милиона евро. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции, се отбелязва в съобщението на ЕК. След като е оценила искането, комисията е установила, че нашата страна е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета на ЕС.

Водещите мерки по второто искане за плащане включват реформа за повишаване на качеството и достъпността на образованието и обучението на всички равнища за подобряване на уменията на работната сила и подпомагане на дългосрочното икономическо развитие; реформа за укрепване на правосъдната система и законодателството за обществените поръчки, повишаване на прозрачността, ефикасността и отчетността, като същевременно се приемат стабилни механизми за защита на подателите на сигнали за нередности; въвеждане на определение за енергийна бедност; развитие на капацитета за съхранение на ток, осигуряване на стабилни енергийни доставки и разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници.

Тези реформи и инвестиции целят подобряване на качеството на живот на българските граждани с намаляване на разходите за енергия, на въглеродните емисии, с насърчаване на социалното приобщаване с подобрения в образованието, здравеопазването и цифровата инфраструктура.

Комисията е установила, че един ключов етап, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (етап 218), остава неизпълнен. Затова ЕК предлага временно да отложи част от плащането. Този подход позволява на държавите в ЕС да изпълнят оставащите ключови етапи, като продължават да получават средства за успешно изпълнените етапи и цели, се пояснява в съобщението.