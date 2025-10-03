Тръмп блокира 2,1 млрд. долара за инфраструктурни проекти в Чикаго

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще спре 2,1 милиарда долара за инфраструктурни проекти в Чикаго, съобщи директорът на Службата за управление и бюджет Ръсел Воут на Белия дом, разширявайки финансовия натиск срещу управляваните от демократите райони в момент на временно спиране на работата на правителството, предаде Асошиейтед прес.

Спирането на средства за проекти в Чикаго ще засегне дългоочаквания план за разширяване на т. нар. Червена линия на градското метро.

"Средствата са задържани, за да се гарантира, че финансирането не се отпуска чрез договори, основани на принципа на расовата принадлежност", написа в социалните мрежи Ръс Воут.

Той направи подобно изявление по-рано тази седмица, като обяви, че временно ще бъдат спрени 18 млрд. долара за инфраструктурни проекти в Ню Йорк, включително за нов жп тунел под река Хъдзън, пише БТА.

Доналд Тръмп одобри действията на Воут, като публикува видео, представящо го като жътвар с качулка и коса в ръце (олицетворението на смъртта - бел. ред.)

Загубата на средства би била сериозен удар за транспортните проекти в Чикаго. Разширяването на Червената линия на градското метро предвижда добавянето на четири спирки в южната част на града, което ще подобри достъпа за общностите в неравностойно положение. Друг, по-мащабен проект за обновяването на Червената и Лилавата линия, целящ да модернизира спирките и да премахне пречките при пресичането на двете линии, също е заплашен да остане без финансиране.

Демократът Майк Куигли, член на Камарата на представителите в Конгреса от щата Илинойс, разкритикува изявлението на Белия дом, заявявайки, че "е много лошо за градския транспорт в страната, когато той се използва за политически цели". "Това беше най-важния ни нов транспортен проект в Чикаго от 50 години насам и те знаеха за това", добави Куигли.