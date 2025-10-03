Ердоган към Тръмп: Приветствам мирните усилия, но Израел трябва да спре атаките

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на американския си колега Доналд Тръмп в телефонен разговор днес, че Турция приветства усилията за постигане на мир в Близкия изток, но Израел трябва да спре атаките си, за да може тези усилия да постигнат успех, съобщи Турското президентство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Ердоган и Тръмп се срещнаха в Белия дом миналия месец за първи път от шест години, а турският лидер заяви, че срещата е помогнала на съюзничките в НАТО да постигнат "значим напредък" по редица въпроси.

Президентството посочи в съобщение, че Ердоган е казал на Тръмп в разговор по искане на американската страна, че Турция ще продължи да подкрепя мирните инициативи в региона и да дава своя принос към визията на Тръмп за глобален мир.

В текста се отбелязва също, че двамата са обсъдили двустранните отношения, като се посочва, че Ердоган е подчертал важността на това да се предприемат стъпки за подсилване на сътрудничеството им, най-вече в отбранителната индустрия.

Двамата лидери също така са обсъдили ситуацията в Газа, информира президентството, като добавя, че Ердоган е казал на Тръмп, че Турция работи усилено за постигане на мир в региона и е приветствал инициативите, насочени към тази цел.

"Ердоган подчерта, че Турция е увеличила дипломатическите си контакти за мир, че тя ще продължава да подкрепя визията (на Тръмп) за глобален мир и че спирането на атаките от страна на Израел е важно за успеха на инициативите, целящи постигане на мир в региона", се посочва в съобщението.

Турция, която нарече атаките на Израел в Газа "геноцид" и спря цялата си търговия с Израел, изрази подкрепа за най-новия план на Тръмп за слагане на край на войната в Газа, напомня Ройтерс.