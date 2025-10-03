Германските въоръжени сили ще помагат за защитата от дронове след инцидента на летището в Мюнхен

Германските въоръжени сили (Бундесвер) ще помагат за защитата на гражданския сектор от безпилотни летателни апарати, като предоставят административна помощ на полицията, заяви днес германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, цитиран от ДПА и БТА.

Няколко часа след инцидента с неизвестни дронове на летището в Мюнхен Добринт заяви, че скоро ще представи нов законопроект за авиационната сигурност.

Според Добринт заплахата, която представляват безпилотните летателни апарати, нараства не само поради увеличаващия им се брой, но и поради качеството на апаратите. Той се позова на случай от миналата седмица, при който дронове с размах на крилете до 8 метра са били забелязани в северната провинция Шлезвиг-Холщайн. Федералният министър обаче не представи повече подробности за вида и броя на дроновете, които са били забелязани снощи близо до летището в Мюнхен.

Все още не е възможно да се даде точна цифра, тъй като има вероятност един и същи летателен апарат да е бил забелязан няколко пъти, подчерта Добринт и уточни, че все не са изяснени и данните за предполагаемите пилоти, които са управлявали дроновете, и техните мотиви.

Проблемите, свързани с дроновете и миграцията, са били сред темите на дневния ред на срещата на Добринт с европейските му колеги през уикенда, отбелязва ДПА.

"Ние сме в надпревара между заплахата от дронове и защитата срещу тях", заяви германският министър на вътрешните работи, като добави, че все още трябва да се намери баланс между двете.

Препоръчва се създаването на съвместен център за защита срещу дронове в Германия от федералното правителство и правителствата на отделните провинции с участието на Бундесвера. Центърът ще отговаря за анализиране на заплахите, съвместна комуникация и координиране на подходяща реакция. Ще бъде необходимо също така да се прави разграничение между конкретни заплахи и опити за провокация, подчерта Добринт.

Снощи полицията съобщи, че няколко души са подали сигнал за забелязан дрон в близост до летището в Мюнхен, едно от най-натоварените в Германия, а по-късно летателният апарат е бил забелязан и над самото летище.

Анулирани бяха общо 17 полета от мюнхенското летище. Петнадесет пътнически самолета, които трябваше да кацнат в столицата на провинция Бавария, бяха пренасочени към летищата на други германски градове или съседна Австрия. Заради отменените полети бяха засегнати близо 3 хиляди пътници, за които бяха осигурени походни легла, одеяла и храна.