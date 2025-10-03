US министерството на финансите планира да сече монети с лика на Тръмп

Министерството на финансите на САЩ обмисля план за изсичане на нови монети от 1 долар с образа на президента Доналд Тръмп като част от инициативата за отбелязване на 250-годишнината от основаването на Америка, съобщи FOX Business.

„Въпреки насилственото спиране на правителството от страна на радикалната левица, фактите са ясни: Под историческото ръководство на президента Доналд Дж. Тръмп нашата нация навлиза в своята 250-годишнина по-силна, по-просперираща и по-добра от всякога", заяви говорител на Министерството на финансите. „Докато окончателният дизайн на монетата от 1 долар все още не е избран за честването на американския полу-хилядолетен юбилей, този първи проект добре отразява непреходния дух на нашата страна и демокрация, дори пред лицето на огромни предизвикателства. Очакваме скоро да споделим повече", добавиха от ведомството.

Проектът на изображението показва Тръмп пред американското знаме с вдигнат юмрук и напомня на широко разпространената снимка на Тръмп, заснета, когато бе ранен в ухото при опит за атентат миналата година в Пенсилвания, докато бе извеждан от сцената от агенти на Сикрет Сървис.

Министерството на финансите има законово правомощие да сече колекционерски монети от 1 долар, включително за поводи като отбелязването на 250-годишнината на САЩ догодина.

Двете най-скорошни възпоменателни монети, издадени от Монетния двор на САЩ през 2024 г., бяха тези на Хариет Тъбман и на „Най-великото поколение", като от тях са продадени съответно 56 894 и 79 980 броя.

Според данните на Монетния двор най-продаваната възпоменателна монета за всички времена е тази със Статуята на свободата от 1986 г., с почти 15,5 милиона продадени екземпляра.

Последната програма за възпоменателни монети, която е надхвърлила 1 милион продажби, е била серията от 1995–1996 г., издадена по повод 100-годишнината на Олимпийските игри, когато Атланта беше домакин на Летните олимпийски игри през 1996 г. От нея са продадени над 2,4 милиона монети.