Британски медии: Нападателят от Манчестър е бил обвинен за изнасилване и пуснат под гаранция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джихад аш Шами, извършителят на атаката пред синагога в Манчестър, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, е британски граждани на 35 години от сирийски произход, който е бил обвинен за изнасилване, според британските медии, цитирани от Франс прес и от ДПА.

Нападателят беше ликвидиран вчера от полицията на местопрестъплението. Той е пристигнал в Обединеното кралство от Сирия и е получил британска националност през 2006 г., когато е бил на около 16 години.

Семейството му живее в района на Манчестър около 30 години, в град Престуич.

Джихад аш Шами е работил като преподавател по английски език и компютърен програмист.

Бил е пуснат под гаранция към момента на престъплението, след като е бил обвинен в изнасилване. Не е бил известен на властите като екстремист, пише БТА.

Полицията разследва дали той е автор на имейлите със заплахи, изпращани на депутат консерватор през 2012 г.

Бащата на нападателя е лекар травматолог, който е работил за няколко неправителствени организации в зони на конфликт.