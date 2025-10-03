"Хамас" се съгласи да предаде заложниците по мирния план на Тръмп за Газа, но нищо друго

По-рано през деня Тръмп отправи последен ултиматум към групировката

"Хамас" се съгласи да предаде заложниците по мирния план на Тръмп за Газа, съобщи Ройтерс, цитирана от "Дейли мейл".

Палестинската въоръжена групировка заяви в петък, че е приела да освободи всички израелски заложници – живи или мъртви – по условията на предложението на американския президент Доналд Тръмп за Газа, и изрази готовност незабавно да започне посреднически преговори за уточняване на детайлите. "Хамас" обаче не казва нищо по останалите 20 точки от плана, които предвиждат движението да предаде оръжията и да напусне ивицата, която да бъде под международно управление с местна администрация. Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Това се случи след като по-рано днес Тръмп отправи последен ултиматум към "Хамас". Американският президент обеща в социалната си мрежа Truth Social, че ако бойците не приемат неговия мирен план, „адът" ще се „развихри срещу Хамас".