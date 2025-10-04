Тръмп: Израел трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, за да започнат преговори. Снощи "Хамас" отговори, че е съгласна да преговаря.

"Въз основа на изявлението на "Хамас", смятам, че те са готови за траен мир", заяви Тръмп.

Снощи палестинската радикална групировка заяви, че е готова да освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент, но заяви, че части от плана му от 20 точки са "неясни" и изрази желание за преговори по някои от тях.

"Американското предложение е неясно, двусмислено и затова трябват преговори чрез посредници", заяви високопоставеният член на движението Махмуд Мардауи пред Франс прес, пише БТА.

В отговора си на предложението на Тръмп "Хамас" не споменава нищо по точката за разоръжаването си – искане на Израел и САЩ, което преди това групировката отхвърляше.

В изявлението си палестинското движение отбеляза, че "оценява усилията на арабските, ислямските (страни) и международната (общност), както и усилията на американския президент Доналд Тръмп, който призова за край на войната в ивицата Газа, размяна на затворници и незабавно допускане на хуманитарна помощ".

"Хамас" добави, че е готов да "предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими (технократи), въз основа на палестинския национален консенсус и ползващ се с арабска и ислямска подкрепа".

Пред телевизия "Ал Джазира" обаче Муса Абу Марзук – член на политическото бюро на палестинската групировка, заяви, че се съмнява, че освобождаването на всички живи заложници и връщането на телата на мъртвите може да бъде извършено в рамките на 72 часа, както е заложено в плана на Тръмп.

"Освобождаването на живите заложници и предаването на телата на мъртвите в рамките на 72 часа е неосъществимо в настоящите условия", каза той.

Абу Марзук уточни също, че движението "Хамас" е готово да предаде оръжието си на бъдещите палестински власти, които ще управляват ивицата Газа, но разпоредбите на плана относно разполагането на мироопазващ контингент в анклава "изискват изясняване и по-нататъшно обсъждане".