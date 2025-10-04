Дронове прелетяха над летището в Мюнхен, затвориха двете писти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двете писти на международното летище в германския град Мюнхен бяха затворени тази вечер за втори път през последното денонощие. Пилотът на самолет, чието излитане е било отменено, каза на пътниците, че отново са забелязани дронове, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Пилотът на машината, която е трябвало да излети за Лондон, е съобщил, че хеликоптери на полицията са вдигнати във въздуха.

Говорител на летищната полиция потвърди, че и двете писти са затворени, но не уточни причината за това.

Летището беше затворено за първи път снощи, след като в района му бяха забелязани да летят дронове. Работата беше възобновена рано тази сутрин, но преди това 17 полета бяха анулирани.