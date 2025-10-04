Катар е в координация с Египет и САЩ за продължаване на преговорите по плана на Тръмп за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, написа катарското Министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс. Министерството заяви, че Доха приветства отговора на "Хамас" на плана на Тръмп, пише БТА.

Египет посочи, че се надява на "положително развитие" и обеща да положи всички усилия заедно с арабските страни, САЩ и европейските държави за постигане на постоянно спиране на огъня в палестинския анклав.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е обнадежден от изявлението на "Хамас" снощи, каза говорителят му Стефан Дюжарик.

"Той настоява всички страни да се възползват от възможността за слагане на край на трагичния конфликт в Газа", заяви в изявление Дюжарик.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства отговора на "Хамас" и заяви, че освобождаването на заложниците и спирането на огъня са много близо.

"Освобождаването на всички заложници и спирането на огъня в Газа са на една ръка разстояние! Ангажиментът на "Хамас" трябва да бъде изпълнен незабавно", написа той в социалната мрежа "Екс".

Макрон обеща, че Франция "ще изпълни пълноценно своята роля в съответствие с усилията си в Организацията на обединените нации, заедно със САЩ, Израел, Палестина и всички свои международни партньори".