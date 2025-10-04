ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: „Хамас" е готова за мир

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за "незабавно изпълнение" на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп след отговора на "Хамас", съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.

"В резултат на отговора на "Хамас", Израел се подготвя за незабавното изпълнение на първата фаза от плана на Тръмп за освобождаването на всички заложници", се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, пише БТА.

Междувременно американският президент в кратко видео послание обеща, че съгласно мирния план за ивицата Газа "всички страни ще бъдат третирани справедливо".

"Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите", заяви Тръмп във видеото, разпространено в социалната му мрежа "Трут соушъл", след като "Хамас" заяви, че частично приема предложението му.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

