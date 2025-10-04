Таксата за виза от 100 000 долара, която Тръмп наложи, беше оспорена в съда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Указът на американския президент Доналд Тръмп, налагащ такса от 100 000 долара за виза, търсена в богатия технологичен сектор, беше оспорен вчера в съда от група от болници, училища и синдикати, предаде Франс прес.

Ищците по делото, заведено във Федерален съд в Сан Франциско, се противопоставят на указа, наричайки го "противоконституционен и незаконен“, пише в изявление на съда, съобщи БТА.

На 19 септември Тръмп подписа указ за налагане на такса от 100 000 долара за издаване на виза "Ейч-1Би“ (Н-1В), с която технологичните гиганти наемат служители от чужбина.

Съгласно жалбата условията за издаване на визите трябва да бъдат преразгледани от Конгреса, а не с издаване на президентски указ, който "засяга националната общност“, като излага на риск наемането на персонал в болници и училища, както и в някои неправителствени организации или благотворителни изследователски центрове с ниски приходи.

Визата "Ейч-1Би“ е създадена, за да позволи на работодатели да спонсорират високоспециализирани чуждестранни служители – учени, лекари, инженери, учители - чиято квалификация не е масово разпространена в САЩ. Първоначално валидна за три години, тя може да бъде удължена до шест години.

САЩ издават 85 000 визи от този тип годишно на лотариен принцип, като индийците обикновено печелят три четвърти от общия брой.

Ръководителите на "Гугъл“ Сундар Пичай и на "Майкрософт“ Сатя Надела, както и Илон Мъск са пристигнали в САЩ благодарение на визата "Ейч-1Би“, припомня АФП.

Около "60% от водещите стартъпи за изкуствен интелект в Съединените щати са основани от имигранти", "което не би било възможно без програмата "Ейч-1Би“", каза Джереми Нюфелд, експерт по миграционни политики в изследователския център на Института за прогрес.