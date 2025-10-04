ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ампутация чуват с ужас две жени с тумори в краката...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21428979 www.24chasa.bg

14 са вече загиналите от срутеното ислямско училище в Индонезия

780
Близките на загиналите не могат да преживят ужаса, който се случи в ислямското училище в Индонезия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Броят на загиналите при срутването на 4-етажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха тази сутрин властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Училището "Ал Хозини" в Сидоарджо рухна в понеделник по време на наливане на бетон в сградата. Под руините му бяха затрупани много ученици, повечето от които в тийнейджърска възраст, пише БТА.

Спасителите първоначално търсеха оцелели без специализирана техника, но след като във вторник повече не бяха засичани признаци на живот, екипите включиха в операцията тежки багери с чукове, за да разбият по-бързо бетоновите блокове.

Снощи бяха открити още девет тела на загинали,  с които общият брой смъртни случаи достигна 14. Близо 50 души все още са в неизвестност.

Две от телата, открити вчера, са били на мястото на залата за молитви, където са се били събрали много ученици по време на инцидента. Един загинал е намерен близо до изход и се предполага, че той се е опитвал да избяга, съобщи ръководителят на националната служба за справяне с бедствията Сухарянто.

Учениците с били основно момчета на възраст между 12 и 19 години.

Момичетата са били на молитва в друга част на сградата и са успели да избягат след срутването.

Близките на загиналите не могат да преживят ужаса, който се случи в ислямското училище в Индонезия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)