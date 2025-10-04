ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел е нанесъл удари въпреки призива на Тръмп

Федерален съд: Тръмп не може да отмени правото на гражданство по рождение

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Федерален апелативен съд в Бостън постанови, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп няма право да отнеме гражданството на деца, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тричленният съдебен състав стана петият федерален състав от юни, който издава или потвърждава решение, което блокира указа на президента за правото на гражданство по рождение – клауза, залегнала в 14-aта поправка на Конституцията на САЩ.

Магистратите потвърдиха предварителните разпореждания на по-ниските инстанции на съда, които блокираха отмяната на право на гражданство по рождение, подписана в деня, в който Тръмп встъпи в длъжност през януари. Указът на президента предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство от бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната.

През септември администрацията на Белия дом поиска от Върховния съд на САЩ да потвърди указа на Тръмп за отмяна на гражданството по рождение. Обжалването задейства процес във Върховния съд, който може да доведе до окончателно решение от съдиите до началото на лятото дали ограниченията за гражданство са конституционно съобразни.

"Съдът тълкува погрешно 14-тата поправка. Очакваме с нетърпение да бъдем оправдани от Върховния съд", каза говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън в изявление.

Доналд Тръмп

