ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел е нанесъл удари въпреки призива на Тръмп

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21429392 www.24chasa.bg

Полетите се възобновяват на летище Мюнхен след спирането им заради засечени дронове

1460
Летището в Мюнхен. СНИМКА: Официален профил във фейсбук

Летището в Мюнхен възобнови работата си тази сутрин, след като засичането на дронове доведе до спиране на всички полети през нощта. Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден, предаде ДПА.

„Капацитетът сега постепенно се увеличава отново“, заяви говорител на летището. Той посъветва пътниците да проверяват статуса на полетите си при съответните авиокомпании, преди да тръгнат към летището, пише БТА.

В петък вечер въздушният трафик на второто по големина летище в Германия беше преустановен за втора поредна нощ като предпазна мярка, след като бяха засечени два дрона.

По данни на летището няколко полета са били пренасочени или отменени, а около 6500 пътници са били засегнати. Някои от тях е трябвало да прекарат нощта на летището, където им били осигурени походни легла, одеяла, напитки и закуски.

Летището в Мюнхен. СНИМКА: Официален профил във фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)